OB Reiter forderte schnellere Erneuerung

OB Dieter Reiter (SPD) hatte Mitte Dezember, kurz nachdem eine Stellwerkstörung wieder einmal für stundenlange Ausfälle gesorgt hatte, einen offenen Brief an Söder geschrieben – und darin eine Fertigstellung noch in diesem Jahr gefordert. Damals schrieb Reiter: "Angesichts der immer prekärer werdenden Situation und der Tatsache, dass Hunderttausende täglich die S-Bahn nutzen, muss die Erneuerung meines Erachtens zwingend bereits in 2020 stattfinden."