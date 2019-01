Bierofka will sich "ganz auf den Sport konzentrieren"

Das Duo hält sich derzeit zurück mit öffentlichen Aussagen. Gorenzel erklärte auf AZ-Nachfrage wiederholt, dass er "generell keine Auskunft mehr zu allen Themen inklusive meiner persönlichen Situation" geben werde und verwies dabei auf Geschäftsführer Michael Scharold. (Lesen Sie hier: Das Grimaldi-Rätsel - Verzockt sich der TSV 1860?)

Dieser hatte der AZ zwar erklärt, dass in der Causa Grimaldi noch kein Klub ein Angebot abgegeben habe, gab sich zuletzt mit Aussagen über Sechzigs Zukunft sehr bedeckt. Bierofka brach sein Schweigen in einem Interview mit dem "Münchner Merkur", um über Sechzigs Vereinspolitik festzustellen: "Egal, was ich sage – mein Wort wird in die eine oder in die andere Richtung ausgelegt." Deswegen wolle er sich "das nächste halbe Jahr ganz auf den Sport konzentrieren".

Bierofka: Im Fußball gibt es "nur das Heute"

Interessant und bedenklich für Sechzig zugleich: Nachdem Präsident Robert Reisinger Bierofka und Gorenzel kürzlich vorgeworfen hatte, die vom Präsidenten wiederholt kritisierte Unzuverlässigkeit von Investor Hasan Ismaik falsch eingeschätzt zu haben, spricht Bierofka offen über seinen möglichen Abgang: "Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Arbeit von anderen Vereinen relativ gut bewertet wird."

Trotz der Freude über "diese Reputation" fühle sich Bierofka "meiner Mannschaft nach wie vor sehr verbunden". Und doch: "Im Fußball weiß man aber nie, was passiert. Da gibt es kein Gestern, sondern nur das Heute und vielleicht ein Morgen. Ich werde nie sagen: In zehn Jahren bin ich auch noch Trainer hier." Dazu hat der Urlöwe bei den Sechzgern schon zu viele Sorgen erlebt.