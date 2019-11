Beim Pressetermin im Juni 1961 wird eine "Wunderwaffe" vorgeführt: Die ferngelenkte Panzerabwehrrakete mit hoher Durchschlagskraft ist so leicht und handlich, dass sie, wie einst die unselige "Panzerfaust", von einem einzelnen Soldaten bedient werden könnte.

OB Vogel: München "ersticke" an Militärflughäfen

Im Juli 1963 – Strauß ist inzwischen in Bonn über die "Spiegel"-Affäre gestürzt – hat sich der Rüstungsstandort dermaßen aufgebläht, dass OB Hans-Jochen Vogel (SPD) klagt: "Die Landeshauptstadt ist von einem Ring von Militärflughäfen umgeben, die gemeinsam mit dem Flughafen Riem die Stadt fast völlig mit Ein- und Ausflugschneisen umschließen." Die Stadt werde auf die Dauer "ersticken".

Am 8. Oktober hebt auf dem Flugplatz Manching der erste Senkrechtstarter der Welt mit Überschallgeschwindigkeit ab. Er soll einmal den amerikanischen Starfighter ersetzen. Entwicklung und Erprobung kosten zwei Millionen Mark. Er wird jahrelang bayerische Urlaubsgebiete durch seinen Schall terrorisieren. Und über 100 deutschen Piloten durch Absturz das Leben kosten.

Entwickelt in München: Nie verwirklichte Kampfflugzeuge

Made in Bavaria soll in den Sechzigerjahren zum Erfolgsmodell im Kalten Krieg werden. Dafür sorgen Politiker und kriegsgestimmte Konstrukteure. Unbekümmert um die Finanzierung kommen sie immer wieder auf fantastische Ideen. So entwickeln sie in der Ottobrunner Denkfabrik einen Senkrechtkurzstarter namens "Rotor Jet" und gemeinsam mit Amerikanern bauen sie 1967 einen "Ultrafighter" (USV); dieser Typ sei auch für den nicht konventionellen Krieg geeignet, versichert der 39-jährige Betriebsleiter uns Pressevertretern voll Stolz.

Schon lässt der Atomkrieg grüßen. Örtlicher Schwerpunkt der Entwicklungen bleibt Ottobrunn. Doch keines der Kampfflugzeuge, auch kein anderes jener Waffensysteme, wird je verwirklicht. Einige Überbleibsel bundesdeutscher Militärfliegerei sind heute im Deutschen Museum zu bewundern.

Wiederstand und Anschläge gegen die Rüstungsindustrie

Mit der Zeit schreitet die "Militarisierung" in Süd-Bayern derart voran, dass gefragte Ländereien von der Bevölkerung immer wieder gegen Okkupations- und Expansionsgelüste des Bundes verteidigt werden. So kommt es 1963 zum "Krautbauernkrieg" von Ismaning, weil Grundstücke "für Verteidigungszwecke in Anspruch genommen werden sollen"; die Bauern reagieren prompt; sie rangieren Ackerfahrzeuge als Barrikaden auf ein Gelände, das als 40 Hektar großer Schießplatz ausersehen ist.

Wirkliche Gefahr droht dem militärisch-industriellen Bollwerk in Bayerns Süden nicht durch besorgte Bauern und Bürger, sondern durch linke Terroristen. Deren erster Anschlag erfolgt 1985, am 1. Februar in München. Das Opfer ist Ernst Zimmermann, Chef der Motoren- und Turbinen-Union (MTU) in Allach. Dort werden zu dieser Zeit zehn verschiedene Strahltriebwerke gefertigt, hauptsächlich für das Kampfflugzeug Tornado ("das größte technologische Projekt seit Christi Geburt").

Auch in der Allacher "Lokomotivenfabrik" Krauss-Maffei entfallen von 2,1 Milliarden Mark Umsatz in 1984 gut zwei Drittel auf Waffenprodukte; vier Millionen kostet der wüstenfähige Leopard-Panzer. Bald nach dem Mord an Zimmermann (es folgt die Ermordung des Siemens-Managers Kurt Beckurts) kann die Landtags-SPD erkunden, dass im Raum München über 100 Firmen und Zweigbetriebe an der Produktion und dem Verkauf von Wehrtechnik beteiligt sind.

Ende des Kalten Kriegs: Umstellung auf zivile Konstrukte

Doch dann kommt – zunächst jedenfalls – alles anders. Das technische Fiasko um einige der neuen Waffensysteme, der Aufstieg einer technik-kritischen Bürgerbewegung und vor allem das im Mai 1989 jäh verkündete Ende der WAA in Wackersdorf (wo atomwaffenfähiges Plutonium hätte produziert werden können) signalisieren insgesamt, dass der Hochrüstung zum Krieg gewisse Grenzen gesetzt sind. Und dann endet der Kalte Krieg. 1990/1991 erlebt der Industriestandort eine große militärpolitische Wende.

Fortan wird – was den Verlust zahlreicher Arbeitsplätze zur Folge hat – in den Rüstungsbetrieben auf Konversion umgeschaltet, das heißt, gesund geschrumpft, zurückgefahren, auf Weiterbau oder Neubau ganz verzichtet, von militärischen auf zivile Konstrukte umgestellt, etwa auf Verkehrsfliegerei, Raketen- und Raumfahrttechnik.

Trotzdem: In Deutschland bleibt die Region Rüstungsstandort Nummer 1. Welche bayerische Firmen derzeit am Handel mit Kriegswaffen beteiligt sind, will Berlin nicht verraten. Eines ist aber auch so klar: München bleibt ein Rüstungsriese. Aus Tradition.

Siehe auch das Buch "Babylon in Bayern" von Karl Stankiewitz, edition.buntehunde.

