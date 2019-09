München - David Alaba (27) ist zurück im Mannschaftstraining! Am Mittwoch trainierte der 27-Jährige erstmals wieder mit den Teamkollegen an der Säbener Straße. Auch wenn Alaba noch nicht an den abschließenden Spielformen teilnehmen konnte, ist die Rückkehr ins Mannschaftstraining ein großer Schritt in Richtung Comeback.