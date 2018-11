Auch abseits des Rasens sorgen die Münchner in dieser Saison für Schlagzeilen, immer wieder sickern Interna aus der Kabine an die Öffentlichkeit. Eine Situation, die für Robben ungewohnt ist. "Ich bin jetzt in der zehnten Saison bei Bayern und weiß nicht, ob ich es so schon einmal erlebt habe: Jeden Tag kommt etwas Neues heraus. Es geht gar nicht mehr um Fußball, sondern nur noch um Nebensachen", stellt der 34-Jährige fest.