Mats Hummels hat "mächtig an Kredit verloren"

Auch Weltmeister Hummels hat sportlich an Reputation verloren. Das Verhältnis zwischen Kovac und Hummels scheint sehr angespannt. So soll sich der Bayern-Coach bereits vor der Saison über Hummels Schnelligkeitsdefizite beklagt haben. Das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer hat sich seitdem nicht gerade verbessert. Im Gegenteil: nach dem Dortmund-Spiel übte der Innenverteidiger öffentliche Kritik an Kovac über seine Aufstellung trotz Krankheit. Diese in der Öffentlichkeit geäußerte Kritik wiederum missfiel nicht nur Kovac. "Bei den Bossen, genauso in der Mannschaft, hat der Innenverteidiger mächtig an Kredit verloren", heißt es weiter im Bericht.