FC Bayern: Neuer ist weiterhin krank

Doch am Donnerstag war die Personalsituation beim deutschen Rekordmeister weiterhin angespannt: Noch immer fehlten Neuer und Ribéry. Auch David Alaba und Leon Goretzka, die am Vortag eine individuelle Einheit hatten, waren nicht dabei. "Manuel Neuer war heute nicht dabei", sagte Niko Kovac am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker). "Da hoffen wir, dass er morgen mittrainieren wird."