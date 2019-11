Remembrance Day in London "Business as usual" für Prinz Harry und Prinz William

In der TV-Doku "Harry & Meghan: An African Journey" sagte Prinz Harry (35), dass er und sein Bruder Prinz William (37) "auf unterschiedlichen Wegen" seien. Im Rahmen des britischen Remembrance Day, einem Gedenktag für verstorbene Mitglieder der Streitkräfte, absolvierten die Brüder nun ihre ersten gemeinsamen Auftritte nach Veröffentlichung der Dokumentation. Gab es am Samstagabend beim Remembrance Festival in der Royal Albert Hall noch kein gemeinsames Foto von ihnen, legten sie am Sonntag Seite an Seite Kränze nieder, verzogen dabei aber keine Miene. Alles ging seinen gewohnten Gang. "Business as usual" eben.