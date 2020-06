Und der Name Bülow wird wahrscheinlich auch den meisten Löwen-Fans immer in Erinnerung bleiben. 2010 wechselte er zum TSV 1860 und hielt den Löwen sieben Jahre lang die Treue. Mit seinem Siegtreffer zum 2:1 gegen Holstein Kiel in der 91. Spielminute bewahrte Bülow die Sechzger am 2. Juni 2015 im Relegations-Rückspiel vor dem Abstieg in die 3. Liga.