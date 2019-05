FC Bayern II will ersten Schritt Richtung 3. Liga

Jetzt gilt's für die Amateure des FC Bayern! Nach acht langen Jahren soll die Reserve des Rekordmeisters endlich wieder in den Profibereich aufsteigen.

In der Aufstiegs-Relegation zur Dritten Liga geht es für das Team von Trainer Holger Seitz gegen die Zweitvertretung des VfL Wolfsburg, die ihrerseits die Meisterschaft in der Regionalliga Nord feiern konnte.

FC Bayern II gibt sich selbstbewusst

Die Münchner gehen mit großem Selbstbewusstsein in die beiden Duelle gegen die Niedersachsen. "Ich wüsste jetzt auf Anhieb nichts, was dagegen sprechen würde, dass wir am Mittwoch ein gutes Spiel machen", sagte Seitz am Montag bei einem Pressetermin am Bayern-Campus. Nervös sei er nicht, viel mehr verspüre er "positive Anspannung" und habe "Bock drauf, die Relegation zu spielen".

Schon vor der Saison wurde der Aufstieg von Vereinsseite als klares Ziel ausgegeben: Seit dem 4. Spieltag belegen die Amateure Tabellenplatz eins der Regionalliga Bayern, zuletzt holten sich die Münchner durch einen 2:0-Sieg gegen Dinamo Zagreb den renommierten Premier League International Cup. Nun soll auch noch die Rückkehr in die Dritte Liga gelingen.