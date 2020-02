Am Sonntag ist in London der britische Filmpreis BAFTA vergeben worden. Hollywood-Star Brad Pitt konnte für seine Rolle in "Once Upon a Time in Hollywood" einen Award als bester Nebendarsteller gewinnen. Da er selbst nicht zur Verleihung erscheinen konnte, nahm Kollegin Margot Robbie die Trophäe entgegen, verlas die Dankesrede des Schauspielers und sorgte damit für große Lacher.