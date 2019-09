Aiwangers Rede amüsiert das Netz

Oder: "Ein Oettinger-Moment. Bayerns Wirtschaftsminister versucht English zu reden." Auch der im Herbst scheidende deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hatte immer wieder mit seinem schlechten Englisch Schlagzeilen gemacht ("we are all sitting in one boat...").