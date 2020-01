Ein neuer Lahm ist also nicht in Sicht. Und der wäre im Winter auch kaum zu bekommen. Die interne Lösung heißt Benjamin Pavard. Der Franzose kann rechts hinten solide spielen, in der Hinrunde war er immerhin an sechs Toren beteiligt. Flick würde Pavard aber lieber in der Innenverteidigung aufbieten – anstelle des schwächelnden Jérôme Boateng. Joshua Kimmich, der als Rechtsverteidiger an Lahms Niveau herankommt, ist von Flick als Sechser eingeplant. Eine verzwickte Lage.