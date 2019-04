Ob der Edeltechniker aber tatsächlich noch einmal für die Königlichen aufläuft, ist trotzdem völlig unklar. Laut einem Bericht der "AS" will Real-Trainer Zinédine Zidane James selbst dann verkaufen, wenn der FC Bayern die Kaufoption nicht ziehen sollte. Die dadurch generierte Ablöse solle demnach in eine Verpflichtung von Eden Hazard, der aktuell beim FC Chelsea unter Vertrag steht, investiert werden. Für den Superstar der "Blues" ist eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro im Gespräch.