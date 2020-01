Der Abschied von Daniel Bierofka: Reisinger äußerte sich einmal mehr über das Aus von Klubikone Bierofka, das er bedauere: "Wir können ihn ja nicht mit dem Lasso einfangen und an der Grünwalder Straße anketten." Über das unterkühlte Verhältnis zwischen ihm und Bierofka erklärte das Vereinsoberhaupt: "Gewisse Blogger haben das ausgeschlachtet und mich an den Pranger gestellt, ich hätte ihn rausgemobbt. Was ich nicht so sehe."