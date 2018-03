Sven Ulreich: "Ich denke, dass es vermeintlich ein leichterer Gegner ist. Aber Sevilla hat in den letzten Jahren in der Europa League für Furore gesorgt. Im Hinspiel erwartet uns dort ein Hexenkessel. Sevilla spielt einen typisch spanischen Stil mit schnellen Passfolgen. Wir müssen eine gute Verteidigung haben und hochkonzentriert rangehen, um unsere Hausaufgaben zu machen."

Ulreich über das Besiktas- und Sevilla-Los: "Ein Wunsch ist natürlich immer, dass man sich langsam steigert. Aber Besiktas war auch keine einfache Aufgabe. Man muss es so nehmen, wie es kommt. Und wenn jetzt Barcelona oder Madrid gekommen wären, hätten wir das auch annehmen müssen. (...) Jubelschreie gab es bei uns in der Kabine nicht. Aber es waren schwerere Lose im Topf. Es ist für uns eine Aufgabe, an der wir wachsen können und die machbar ist."

Thomas Müller: "Es ist ein gutes Los. Es waren Mannshaften im Topf, die einen klangvolleren Namen haben. Auch wenn Sevilla nicht umsonst die Europa League dreimal in Folge gewonnen hat. Das muss man erstmal schaffen. Der Klub hat eine Erfolgshistorie. Nichtsdestotrotz ist es unser Anspruch, dass wir eine Runde weiterkommen. Wir haben viel Selbstvertrauen, wir sind der FC Bayern München. Wir wollen mit dem Selbstverständnis in diesem Wettbewerb auftreten, dass wir nicht nur mit etwas Glück weit kommen, sondern wir wollen das Ding auch gewinnen. Wir waren schon viel zu lange nicht mehr im Endspiel. Da wollen wir unbedingt wieder hin."

Mats Hummels: "Ich finde das ein sehr spannendes, sehr interessantes Los. Ich glaube, dass die Mannschaft viel, viel stärker ist als sie auf den ersten Blick eingeschätzt wird. Sie hat unheimlich viel Qualität und vor allem die Atmosphäre im Auswärtsspiel sind Sachen, die höchste Ansprüche sind. Wir spielen zuerst auswärts, da werden wir auf jeden Fall körperlich richtig dagegenhalten müssen. Die Mannschaft wird Gas geben von Anfang an, wird Druck machen und von einem frenetischen Publikum unterstützt werden. Da muss man dann auch mal gegen ankämpfen."

Javi Martínez: "Es wird nicht einfach, Sevilla hat eine super Mannschaft mit viel Qualität, vor allem im Mittefeld. Sie sind sehr schnell auf den Flügeln, die Stürmer sind gefährlich. Sevilla hat in der zweiten Saisonhälfte bisher sehr gute Spiele gemacht, besonders in Manchester. Die Atmosphäre im Stadion ist brutal, die Fans sind sehr laut. Zuhause spielt Sevilla sehr aggressiv und druckvoll. Wir müssen alles geben."

David Alaba: "Das ist sicherlich kein einfaches Los, nicht umsonst sind sie so weit gekommen. Sie spielen sehr, sehr guten und sehr erfolgreichen Fußball, wie man sieht. Es wird keine einfache Aufgabe, aber die Vorfreude ist schon riesig."

Die Halbfinals in der Champions League sind am 24./25. April und 1./2. Mai. Das Finale ist für den 26. Mai in Kiew terminiert.

Champions League: Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick FC Barcelona AS Rom FC Sevilla FC Bayern München Juventus Turin Real Madrid FC Liverpool Manchester City

