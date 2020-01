Ist das Mutterland des Parlamentarismus wirklich so rassistisch? Tatsächlich gab es in Großbritannien von rechter Seite einige massive Ausfälle in dieser Richtung – in den sozialen Medien. Jo Marney, Partnerin des mittlerweile zurückgetretenen Vorsitzenden der Ukip-Partei Henry Bolton, hatte vor der Hochzeit Harrys auf Twitter schwadroniert, dass Meghan "mit ihrer Saat" die Königliche Familie "beschmutzen" würde. Eine britische Neo-Nazi-Gruppe bezeichnete Harry als einen "Rasse-Verräter", der erschossen gehöre.