So sieht sie aktuell aus, Sechzigs erste Elf. So stand sie am Donnerstag im Test gegen Ösi-Zweitligist Blau-Weiß Linz (0:1) auf dem Rasen. Und so könnte sie auch beim Drittliga-Auftakt gegen Preußen Münster (19. Juli, 19 Uhr) auf Giesings Höhen auflaufen.