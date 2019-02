Idee erntet nicht nur Zustimmung

Bei der Rathaus-Opposition fiel die Reaktion auf die rot-schwarzen Planspiele am Mittwoch hingegen unterschiedlich aus. Bei der durch Neuzugänge zur großen Rathaus-Kraft erstarkten Bayernpartei hält man von einer autofreien Altstadt wenig. Erst würden in der Innenstadt noch und nöcher Hotels gebaut und dann dürfe hinterher keiner mehr reinfahren, monierte Fraktionschef Johann Altmann wütend. "So geht’s nicht!" Bei der FDP favorisiert man die Idee vorgebuchter Parktickets. Wenn nur in die Altstadt einfahren dürfe, wer vorher einen Parkplatz reserviert habe, dann könne man immerhin den Park-Suchverkehr verhindern, sagte Fraktionschef Michael Mattar.