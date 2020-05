TSV 1860 zieht in Quarantäne-Hotel

Eine weitere Generalprobe im Grünwalder Stadion ist neben den üblichen Einheiten am Trainingsgelände nicht ausgeschlossen. Köllner kündigte zuletzt bereits auf einer Pressekonferenz an, das ein oder andere Training in Sechzigs Heimspielstätte zur Gewöhnung abzuhalten.