Bachelorette Gerda Lewis feiert auf der Wiesn

Love was in the Air… Denn erstmals feierte auch die aktuelle "Bachelorette" Gerda Lewis mit ihrem Herzblatt Keno mit – sie natürlich im feschen Daller-Dirndl. Es war der erste gemeinsame Wiesn-Besuch der beiden und somit etwas Besonderes. Sie waren bei ihrer Ankunft an der Bavaria von Schaulustigen umringt und es gab ein großes Blitzlichtgewitter. Ihr erster Eindruck vom Oktoberfest? "Ich kann noch nicht viel sagen. Es ist auf jeden Fall sehr voll, aber wir werden hier bestimmt unseren Spaß haben."