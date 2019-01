Im Rathaus soll es am Mittwoch in einer Sondersitzung um nichts weniger als die künftige Münchner Verkehrspolitik gehen. Der Anlass: Ein Konzept der sogenannten Inzell-Initiative, das den Stadträten präsentiert wird. Es geht um Fragen, wie der Verkehr in Zukunft fließen soll und wo. Und wie der Platz künftig verteilt wird. Die Ideen dazu klingen von CSU bis Grüne – bei aller Annäherung in anderen Fragen – in der Verkehrspolitik, immer noch recht unterschiedlich.