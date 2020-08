Simone Mecky-Ballack: Tränen und Hungerstreit bei "Promi Big Brother"

Weil ihr das Image als (Ex-)Spielerfrau mittlerweile so nachhängt, brach Simone Mecky-Ballack in der Folge vom 9. August in Tränen aus. Sie habe ihren Ex-Ehemann vor seiner Karriere als Fußballer kennengelernt und habe drei Kinder großgezogen. "Wir waren ein ganz normales Paar, eine ganz normale Familie – nur dass der Mann in der Öffentlichkeit stand. Schauspielerfrau, Sängerfrau – ich weiß nicht, warum es immer Spielerfrau heißt. Ich mag den Begriff nicht, ich finde ihn schwachsinnig! Da hängt ja dieses Klischee dran, dass man den ganzen Tag als Spielerfrau nur herumchillt und Anhängsel ist", so Simone unter Tränen. Kathy Kelly tröstete sie.