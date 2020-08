Simone Mecky-Ballack privat: So lebt sie mit ihrem Mann Andreas

Vergangenes Jahr heiratete Simone ihren Jugendfreund Andreas Mecky - die beiden kennen sich seit über 30 Jahren. Mit dem 46-Jährigen lebt Simone in einer Villa am Starnberger See. Nach neun Jahren Renovierung und Anbau gab sie im Juni einen Einblick in ihr privates Domizil.