"Da sind schon noch einige Fragen offen", sagte Grünen-Stadträtin Sabine Krieger am Montag im Gespräch mit der AZ. "Die politische Lage in Polen ist nicht stabil, Polen ist dafür bekannt, mit der Natur rau umzugehen." Krieger will auch wissen, wo genau der Windpark errichtet werden soll – und warum er eigentlich verkauft wird.