Anke Engelke hält Rekord bei "Wer wird Millionär - Promispecial"

Am Pfingstmontag ist Anke Engelke mal wieder bei der Promiausgabe von "Wer wird Millionär?" zu sehen. Bereits zum siebten Mal nimmt sie an der Rateshow teil und hat damit einen Rekord aufgestellt. Kein anderer Promi war so oft Stargast der Sendung wie die 54-Jährige.

Zwar hat sie bisher noch nie die Millionen Euro geknackt, konnte aber mit ihren vorherigen Auftritten insgesamt schon mehr als zwei Millionen Euro erspielen. Vielleicht schafft sie es am 1. Juni, die letzte Frage von Günther Jauch richtig zu beantworten!?

