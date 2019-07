Prinzessin Diana wäre 58 geworden Tolle Geste: Prinz William überrascht Fans von Lady Diana

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, besuchte er gegen 19 Uhr britischer Zeit die Menschenmenge. Lässig gekleidet in Jeans und Hemd suchte der britische Thronfolger die Nähe zu den Fans seiner Mutter, schüttelte mehrere Hände und unterhielt sich angeregt mit ihnen. "William sagte mir, er wisse, dass wir schon seit Jahren immer herkommen und bedankte sich dafür, was wir für seine Mutter tun", erzählte etwa Royal-Fan John Loughrey dem Blatt. "Ich bin immer noch am Zittern. Das war sehr emotional". Auch Prinz William soll von so viel Mitgefühl und Anteilnahme sehr bewegt gewesen sein.