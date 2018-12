Pressekonferenz live Niko Kovac spricht vor FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt

München - Niko Kovac und Eintracht Frankfurt – das ist eine ganz besondere Beziehung. Zwei Jahre lang (2016 - 2018) trainierte er die Hessen und führte die Mannschaft von den Abstiegsrängen bis in die Europa League. Sein größter Erfolg war jedoch ohne Zweifel der Erfolg im DFB-Pokal in der vergangenen Saison. Gegner war damals niemand Geringeres als sein jetziger Arbeitgeber, der FC Bayern. In einem furiosen Finalen setzte sich die Eintracht damals mit 3:1 durch.