13.38 Uhr: Gute Nachrichten von der Säbener Straße: Corentin Tolisso hat heute endlich wieder auf dem Platz trainiert. Auch Kovac freut sich über die Rückkehr des Weltmeisters: "Wir reden jeden Tag miteinander. Er fühlt sich richtig gut und konnte nach langer, langer Zeit wieder auf dem Rasen trainieren. Sein Ziel ist es, im März wieder zurückzukehren. Er ist ein Spieler, der unheimlich wichtig für den FC Bayern ist."

Kovac warnt vor Leverkusen: "... sonst geht hinten die Post ab"

13.36 Uhr: Vor Leverkusen zeigt er großen Respekt. "Schon unter Heiko Herrlich waren sie gut, unter Bosz spielen sie nochmal einige PS stärker. Sie haben ordentlich Zug in ihren Aktionen. Wir müssen hinten Obacht geben, sonst geht hinten die Post ab."

13.35 Uhr: Wie steht's um die zuletzt angeschlagenen Robben und Ribéry: "Arjen Robben und Franck Ribéry haben in den letzten Tagen trainiert, auch mit der Mannschaft. Man merkt allerdings, dass sie noch Nachholbedarf haben. Für morgen wird es wohl noch nicht reichen. Wir wollen mit den beiden kein Risiko eingehen, in den nächsten Wochen stehen noch viele wichtige Spiele an." Thiago hat heute im Training gefehlt, er wird am Samstag aber dabei sein.

13.34 Uhr: Die erste Frage dreht sich gleich um Sandro Wagner, besser gesagt um die Frage nach einem Ersatz für den bisherigen Lewandowski-Back-Up: "Wir haben mit Thomas Müller und Serge Gnabry zwei Spieler, die diese Position spielen können. Deshalb haben wir dem Transfer zugestimmt. Um Transfers kümmert sich Brazzo, aber Stand jetzt wird sich nichts mehr tun", scherzt Kovac und schiebt nach: "Nein, es wird keinen Transfer mehr geben."

13.32 Uhr: Für Niko Kovac ist es übrigens die Rückkehr zum Ex-Klub. Insgesamt drei Jahre verbrachte er bei Bayer, nun freut er sich auf einige alte Bekannte.

13.31 Uhr: Mit einem Lächeln im Gesicht betritt der Kroate das Podium - jetzt geht's los!

13.28 Uhr: Für die Bayern ist die Partie in Leverkusen die nächste Etappe im Meister-Marathon. Tabellenführer Borussia Dortmund gastiert übrigens zeitgleich bei Eintracht Frankfurt - ebenfalls ein schwerer Gegner. Können die Bayern den Rückstand auf den BVB verkürzen?

13.25 Uhr: Ein Thema dürfte heute freilich auch der Transfermarkt sein: Bis um 18 Uhr können die deutschen Klubs noch Transfers tätigen. Ob sich bei den Bayern heute noch etwas tut? Eher unwarscheinlich, aber man weiß nie...

13.24 Uhr: Herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Gleich tritt Niko Kovac vor die Presse und stellt sich vor dem Bundesliga-Klassiker gegen Bayer Leverkusen am Samstag den Fragen der Journalisten.