Trump, Meghan und die Medien: Eine schwierige Beziehung

Ob die Herzogin von Sussex den Rat des US-Präsidenten befolgen wird, bleibt zu bezweifeln. Schließlich hat Meghan in der Vergangenheit bereits Kritik an Donald Trump geübt und hat es vermieden, ihm bei einem offiziellen Staatsbesuch im Juni in Großbritannien zu begegnen. Der Präsident soll Herzogin Meghan kurz zuvor in einem Interview mit der britischen Tageszeitung "The Sun" als "böse" bezeichnet haben. Das nannte Trump damals "Fake News", doch die Zeitung veröffentlichte kurz darauf eine Audioaufnahme des exakten Interviews. Man merkt: Donald Trump ist wahrscheinlich nicht der geeignete Presseberater für die Herzogin!