Präsident des FC Bayern Hoeneß blickt zurück: Dieser Moment hat ihn "umgehauen"

Hoeneß-Erbe: "Je eher, desto besser"

Doch für immer will Hoeneß das Amt nicht bekleiden. Das sagte er schon Anfang November bei einer öffentlichen Veranstaltung: "Ich mache diesen Job noch zwei, drei Jahre und will meinem Nachfolger eine volle Kasse übergeben." Im Interview bekräftigt Hoeneß das nochmal: "Karl-Heinz Rummenigge wird auch in den nächsten Jahren aufhören und wir zwei sind schon wichtig für den Verein. Deswegen ist die wichtigste Aufgabe in den nächsten Jahren, eine Nachfolgeregelung zu finden."