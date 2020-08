Biografie über Meghan und Harry erscheint am 11. August

Wenn dieser Vorwurf stimmt, könnte Meghans PR-Strategie entlarvt worden sein. Zumal Omid Scobie ein Mit-Autor der vielbeachteten Biografie "Finding Freedom - Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" ist, die am Dienstag erscheinen wird. Die britische Presse ist sich sicher, dass Meghan und Harry an diesem Buch mitgewirkt haben. Das Paar bestreitet dies.