FCB: Kovac wechselt wieder zum Krisen-System

Sanches überzeugte in den Spielen auf der US-Reise in seiner Paraderolle als Achter – genau dort sieht ihn Kovac auch in der kommenden Saison. Der Coach will sein System offenbar wechseln, statt eines 4-2-3-1, der Triple-Taktik von 2013, setzt Kovac auf ein 4-3-3 mit zwei Achtern im Mittelfeld. "Das haben wir zum Schluss der vergangenen Saison auch wieder praktiziert. Das ist schon das System, das ich gerne spielen möchte", erklärte der Bayern-Trainer bei Sport1: "Aber man muss es immer wieder so adaptieren, wie der Gegner ist."