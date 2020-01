Was in Berlin in Hälfte eins noch nicht so gut funktionierte – Einspruch Müller: "Wir hatten das Spiel absolut unter Kontrolle" – mutierte letzten Samstag gegen Schalke zum Selbstläufer für die Münchner. Das bayerische Pressing führte zu zahlreichen Balleroberungen. Auch die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 55 Prozent gewonnene Zweikämpfe und 76 Prozent Ballbesitz sind spitze – oder, wie Manuel Neuer sagen würde: "bayernlike".