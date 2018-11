Laut seinem Berater ist die Zeit der Rückkehr bald gekommen. "Timo geht es gut, er ist wieder voll im Training", erklärt Matthias Imhof, selbst Ex-Löwe, der AZ: "In zwei Wochen ist er – sollte nichts dazwischen kommen – voll im Saft und so weit, dass er einen Vertrag unterschreiben kann."



Gebhart-Berater und Ex-Löwe Matthias Imhof. Foto: imago/MIS

Berater: "Gebhart steht mit Vereinen in Kontakt"

Sein Schützling ist also wieder bei Kräften, die alte Verletzung ausgeheilt. Fragt sich nur, in welchem Trikot der ehemalige Sechzger-Stratege sein Comeback feiert. Laut Imhof stehe er "mit einigen Vereinen in Kontakt". Mit anderen Worten: Der Gebhart-Poker ist eröffnet!

Burghausen mit Trainer Wolfgang Schellenberg, dem ehemaligen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Sechzger, schielt ebenso auf eine Verpflichtung wie wohl auch der ein oder andere höherklassige Klub – in der Hoffnung, Gebhart zu günstigen Konditionen holen zu können.

Und 1860? Bisher gab es keine Gespräche, so Imhof: "Ich stehe mit Günther Gorenzel in Kontakt, aber darüber haben wir noch nicht gesprochen." Dabei sei "klar, für welchen Klub Timos Herz schlägt". Für 1860.

TSV 1860: Leistungsbezogener Vertrag für Gebhart?

Sechzigs Sportchef war es, der die Tür einen Spalt breit geöffnet hatte. "Ein fitter Timo Gebhart ist immer ein Thema. Seine fußballerischen Qualitäten sind unbestritten", erklärte Gorenzel vor rund zwei Wochen, gab aber zu bedenken: "Man muss leider auch realistisch sagen: Er hat ein Jahr kaum Fußball gespielt."

Dennoch, sagte Gorenzel: "Wenn er matchfit ist, beschäftigen wir uns auch mit Timo." Könnte also bald soweit sein, um im Winter über das zu sprechen, was im Sommer nicht gelang: einen stark leistungsbezogenen Vertrag. Ein gesunder Gebhart wäre nicht nur sportlich eine Verstärkung, weil weder Alessandro Abruscia zu Saisonbeginn noch Efkan Bekiroglu in den letzten Partien als Spielmacher überzeugen konnten.

Obendrein wäre er noch einer dieser Profis, die Sechzig derzeit sucht: ein Führungsspieler, der schon ein paar Jahre und Spiele auf dem Buckel hat.