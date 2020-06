München - Mittelfeldspieler Michael Cuisance wird das Pokal-Halbfinale des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky, ARD und im AZ-Liveticker) verpassen. Dies bestätigte Trainer Hansi Flick am Dienstag. Der Franzose hatte zuletzt mit einer Magen-Darm-Infektion zu kämpfen und verpasste bereits den 4:2-Sieg am Samstag bei Bayer Leverkusen.