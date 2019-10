Der Auftritt in Rostock war im Vergleich zum zahnlosen Auftritt bei der 0:1-Heimniederlage gegen Uerdingen sicher eine Schritt in die richtige Richtung. Doch die Zeit für moralische Siege ist vorbei. An der Grünwalder Straße geht wieder das Abstiegsgespenst um. In der 3. Liga kassierten die Löwen bereits die dritte Pleite in Folge. Nur zwei Zähler ist man aktuell weg von der Abstiegszone. Am Ende des 13. Spieltags könnten sie sogar auf Rang 17 abrutschen und das Restprogramm bis Weihnachten hat es in sich.