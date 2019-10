Die sportlichen Argumente, noch eine weitere Spielzeit bei Chicago Fire zu spielen, halten sich in Grenzen. "Wir sind sehr enttäuscht, dass wir uns nicht für die Playoffs qualifiziert haben", sagte Schweinsteiger nach der Partie: "Wir hatten sehr gute Möglichkeiten. Wir haben das erste Tor nicht geschossen, das war in der ganzen Saison schon so. Wenn du in die Playoffs willst, musst du die Tore schießen."