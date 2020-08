München - Ganze drei Minuten stand Alphonso Davies vor fast genau einem Jahr für die Bayern auf dem Platz. Beim Saisonauftakt gegen Hertha BSC (2:2) wurde er in der 87. Minute für Serge Gnabry eingewechselt. An einen Stammplatz des Kanadiers bei den Bayern dachte damals kaum jemand. Davies galt noch als Talent für den Flügel, als Brazzo-Transfer, der erstmal zeigen muss, was in ihm steckt.