München - Es ist eine Streichliste, die es in sich hat: Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle (SPD) will am Dienstag im Stadtrat seine Sparpläne präsentieren. Besonders pikant: Die geplante Ordnungskräfte für das Bahnhofsviertel und die Innenstadt werden deutlich gekürzt – bevor sie überhaupt das erste Mal auf Streife gegangen sind.