Im Interview mit dem "kicker" hat sich der 28-Jährige nun äußerst positiv über seinen Trainer geäußert. Am Erfolgshunger der Mannschaft, die sich auch nach der gewonnenen Meisterschaft weiter dominant und spielfreudig gezeigt hat, habe auch Flick seinen Anteil. "Er vermittelt diesen Hunger, wir saugen es auf. Er hat eine Mannschaft geformt, in der gute Stimmung ist. Wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen. Jedem einzelnen Spieler ist bewusst, dass wir der FC Bayern sind, jeder will das verkörpern", meint Alaba.