Ist Prinz Harry in London, weil sein Visum abgelaufen ist und weil er mit Bruder William reden muss? Der entflohene Prinz soll am Flughafen in Los Angeles gesehen worden und nahe London gelandet sein. Zuletzt hieß es, dass das Verhältnis zwischen Harry und William besser geworden sei, doch ein Buch setzt jetzt die Familienbande aufs Spiel. Prinz Harry könnte sogar den "Diana-Moment" wiederholen.