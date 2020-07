Freiwillige Leistungen des Staates

Betroffene und Opfer des rechtsextremistischen Anschlags von Halle, bei dem im Oktober 2019 zwei Menschen getötet wurden, bekamen Medienberichten zufolge mindestens 350.000 Euro Soforthilfe. Auch die Hinterbliebenen der neun vorwiegend jungen Menschen, die am 22. Juli 2016 am Olypmpiaeinkaufszentrum in München von dem nationalistisch gesinnten David S. (18) erschossen wurden, bekamen sogenannte Härteleistungen. Knapp zwei Jahre nach der Tat sagte das Bundesamt der Justiz Verwandten ersten Grades jeweils 10.000 Euro zu. Entferntere Verwandte bekamen geringe Beträge in Aussicht gestellt.