Oktoberfest 2018 Wo die Wiesn am schönsten ist - Tipps der AZ-Redaktion

Klassischer Wiesn-Wahnsinn: Ein, zweimal drehe ich in meinen 16 Wiesn-tagen so richtig auf: Mit vogelwild tanzen und Kopfschmerz am nächsten Morgen. Das spielt sich immer im Hofbräuzelt ab, denn das hat als einziges Zelt einen Stehtischbereich. Hier eskalieren meist die Touris, die keine Reservierung haben, was die beste Grundlage für klassischen Wiesn-Wahnsinn ist.