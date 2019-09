Schauspielerin Michaela May (67) achtet beim Oktoberfest nicht auf die Kalorien. "Ich mach' kein Frühstück und dann gleich um Zwölfe die erste Maß. Das ist super, das ist eine super Diät, kann ich jedem empfehlen", sagte sie am Samstag nach der Eröffnung des 186. Oktoberfestes in München im BR.