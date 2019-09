Herrmann: "Brunner hätte nicht sterben müssen"

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mahnte in seiner Rede: "Niemand soll allein bleiben, wenn er in Not ist." Man müsse zusammenstehen, wenn es drauf ankomme. Der Minister gab zu Bedenken: "So mutig Dominik Brunner gehandelt hat, er hätte wahrscheinlich nicht sterben müssen, wenn sich ein paar andere auch eingemischt hätten". Denn zum Zeitpunkt der gewalttätigen Auseinandersetzung sie der Bahnsteig nicht menschenleer gewesen.