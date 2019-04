München - Vielleicht noch in diesem Jahr, spätestens aber 2020 soll es in Bayern einen Einstieg in das Konzept eines 365-Euro-Nahverkehrstickets geben. Das Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) soll zunächst Schülern und Auszubildenden zugänglich gemacht werden, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einem Spitzengespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden. Auch im MVV würde es das Angebot wohl geben.