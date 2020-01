Good Monaco: Initiative zur Unterstützung von sozialen Projekten

Mit Good Monaco haben die drei 2018 eine Initiative zur Unterstützung von sozialen Projekten gegründet. Nicht nur ihr eigener Monaco Jazz Club wird so finanziert, sondern mit mindestens 5.000 Euro im Monat ökologische Initiativen wie Plant-for-the-Planet, die Bäume pflanzen oder – in München – soziale Projekte, die sich für benachteiligte Kinder und Chancengleichheit einsetzen. Koordiniert wird das von Katrin Graenitz vom Bellevue di Monaco. Sie denkt sich auch so schöne Aktionen aus, wie dem Münchner Theater für Kinder in der staden Sommerzeit ein großes Kontingent Karten abzukaufen, das Kinder aus Familien bekommen, die sich Theaterbesuche nicht leisten können.