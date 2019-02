Sie hatte die Satzung so ändern wollen, dass die Marktaufsicht kurzzeitig einen Platzverweis aussprechen darf, wenn jemand auf dem Markt "erkennbar" betrunken andere gefährdet, schädigt, behindert oder belästigt und dabei das Marktgeschehen stört.

Es ist bereits Franks zweite Niederlage, nachdem OB Dieter Reiter (SPD) im Herbst die "Allgemeinverfügung" kassiert hat, die sie – am Stadtrat vorbei – in dieser Sache erlassen hatte.