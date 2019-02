Bayern-Trainer Niko Kovac hatte in den drei bisherigen Partien der Rückrunde in der Innenverteidigung auf die Nationalspieler Mats Hummels und Niklas Süle gesetzt, doch Boateng will sich mit dem Verlust seines in der Hinrunde sicheren Stammplatzes nicht abfinden. "Fußball ist auch nicht immer fair, aber da muss man sich rauskämpfen. Ich bin schon aus ganz anderen Situationen stärker rausgegangen", sagte der 30-Jährige.